Milei decretará un feriado para que argentinos celebren junto a jugadores tras el Mundial

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió Milei en su cuenta de la red social X.

El anuncio se produce mientras el plantel dirigido por Lionel Scaloni prepara su regreso a Argentina, previsto para este lunes por la tarde, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el horario de llegada ni sobre cuándo y de qué manera se realizarán los festejos con los aficionados.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeón con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

Días atrás, Milei puso a disposición la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, para que el plantel pudiera celebrar desde el balcón presidencial en caso de obtener el título mundial.

El mandatario también informó que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la Casa Militar trabajaban en un operativo para facilitar los festejos, mientras que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales comenzaron a diseñar un dispositivo especial para el eventual regreso de la delegación.

Como parte de esos preparativos, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este sábado la suspensión de todos los partidos previstos para este lunes y martes en las distintas categorías del fútbol argentino, con el objetivo de priorizar el regreso del seleccionado nacional.

Hace cuatro años, tras la conquista del Mundial de Qatar 2022, cerca de cinco millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires y su periferia para recibir a la selección.

La multitud obligó entonces a suspender la caravana prevista y los jugadores completaron el recorrido a bordo de helicópteros que sobrevolaron el centro de la capital argentina.