Milei destaca entrega de Argentina ante España: "Hasta el final con las botas puestas"

"¡Muchas gracias jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el presidente en su cuenta de la red social X.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, se expresó en un sentido similar y escribió: "Gracias selección argentina por darlo todo por Argentina".

"Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", añadió.

Un gol de Ferrán Torres nada más empezar la segunda parte de la prórroga desequilibró un partido en el que Argentina no consiguió tutear la técnica y organización de España, que levantó al cielo de Nueva Jersey la segunda Copa del Mundo de su historia.

En el que podría haber sido el último partido de su carrera mundialista, Lionel Messi no pudo romper el dominio de España en la final de la Copa del Mundo, que vio a Argentina sucumbir con diez hombres en el minuto 106, pese a las grandes paradas de Emiliano Martínez.

Messi y la Albiceleste no realizaron tiro a portería alguno en los más de 120 minutos, 30 de ellos sin el expulsado Enzo Fernández, disputados en el MetLife Stadium.