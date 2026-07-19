Miles de mexicanos siguen la final del Mundial en el Zócalo de la Ciudad de México

Desde, al menos, seis horas antes los primeros aficionados llegaron a la llamada Plaza de la Constitución, la plaza pública y política más grande del país, donde llenaron el Fan Fest (festival futbolero).

Precisamente ante "la alta afluencia de asistentes", la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital invitó a los ciudadanos a disfrutar del partido en otro de los más de 19 festivales futboleros en la metrópoli.

En el Zócalo, predominaron las camisetas de color verde, de la selección mexicana, que se quedó en los octavos de final, pero también hubo aficionados que portaron la camiseta Roja, en apoyo a España, y la albiceleste, para alentar a Argentina.

Por su parte, Gustavo, un argentino de 45 años y que radica desde hace varios meses en México, pidió: "ojalá que los planetas se alineen y que Messi aparezca con un gol consagratario, aunque sea por 0,5 a cero, pero que gane Argetina".

Mientras que Magda, una española de 34 años, dijo que en México "se sentían muy arropados", mientras que Juanjo, de 43 años, ambos de Málaga, contó que "nunca penso vivir una final del Mundial en un sitio tan emblemático como el Zócalo".

A pesar de que la mayoría de asistentes eran mexicanos, los gritos de apoyo se dividieron: "¡España, España", gritaban por momentos y luego coreaban: "¡Ar-gen-tina, Ar-gen-tina!".

Durante la Copa del Mundo, la Ciudad de México contó con 19 sedes oficiales de Fan Fest, la principal la del Zócalo, distribuidas en distintos puntos y alcaldías de la ciudad. La principal según las autoridades reunió a más de 2,3 millones de personas durante el Mundial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.