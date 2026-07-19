Pedro Sánchez: "¡Somos campeones del mundo! ¡Enorme nuestra Selección!"

Sánchez ha presenciado el partido desde el palco de autoridades del estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, junto al rey Felipe VI, la reina Letizia, y sus hijas, entre otras autoridades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó al presidente español, Pedro Sánchez, y a los reyes de España al inicio de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia frente a Argentina (1-0), en inferioridad numérica todo el tiempo extra por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro.