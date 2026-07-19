Prensa argentina destaca entrega del equipo y reconoce superioridad de la España campeona

"Argentina dejó todo y cayó de pie: España merecido campeón del Mundial 2026", tituló el diario deportivo Olé una vez finalizado el encuentro.

Pese a que resaltó que España fue "un rival superior", Olé destacó igualmente la actitud y el camino recorrido en el Mundial por el seleccionado argentino: "Gracias a un equipo de leyenda".

El diario Clarín puso el foco en la entrega argentina pese a contar con un jugador menos durante el tiempo suplementario por la expulsión de Enzo Fernández y también subrayó la superioridad del combinado europeo.

En la misma línea, el portal Infobae consideró que "Argentina dio pelea hasta el final, pero fue superado por España que ganó 1 a 0 y se consagró campeón del mundo".

Infobae enfatizó que el conjunto albiceleste "nunca logró imponer su juego" y remarcó el impacto de las lesiones de sus dos zagueros, Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez.

El diario La Nación, por su parte, mencionó que "Argentina resistió hasta donde pudo" y tituló: "Fin de un sueño".

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, ya en el minuto 106 de la final del Mundial 2026, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia.

El equipo de Luis de la Fuente dominó de principio a fin el encuentro, pero sin tino sobre la portería contraria hasta el gol del triunfo, rematado por Ferran Torres tras un toque de cabeza atrás de Nico Williams después de un centro de Pedro Porro.