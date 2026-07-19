Prensa española se vuelca con el triunfo de La Roja, que "alcanza la eternidad"

"Otra vez reyes del mundo", tituló en su edición digital el diario Marca, que ilustró la información con una foto del delantero español Ferran Torres festejando el gol que permitió a los de Luis de la Fuente conquistar se segunda corona universal.

Un título y un gol que, como destacó el diario As, supo igual de bien que el logrado hace dieciséis años por Andrés Iniesta en Sudáfrica. "Como la primera vez", tituló el diario deportivo madrileño.

"La segunda estrella ya está aquí. ¡España, campeona del mundo!", titulo el Mundo Deportivo, que ilustra la información con una imagen que refleja cómo todos los jugadores del banquillo español corren a celebrar con Ferran Torres el gol de la victoria.

Un triunfo que llegó a los ciento seis minutos de juego cuando Ferran Torres, que no había anotado en todo el campeonato, remachó a la red una dejada de cabeza de Nico Williams. Un gol que valió, como tituló el diaro Sport, la "Segunda superestrella".

La prensa generalista española también copó sus ediciones digitales con la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"¡España, Campeona del Mundo!", tituló El País, que destacó la "superioridad" del conjunto español en una final "de infarto". "La Roja, muy superior, gana una final del infarto ante Argentina con un gol de Ferran Torres en la segunda mitad de la prórroga", añadió.

La misma idea con la que coincidió El Mundo, que, bajo una fotografía de Ferran Torres y Nico Williams festejando el gol de la victoria española, tituló: "España campeona del mundo. La selección de De la Fuente gana a Argentina con un gol de Ferran en la prórroga".

El diario ABC tituló sobre una imagen de Ferran Torres: "España alcanza la eternidad. Dieciséis años después, la selección conquista su segundo Mundial con un gol de Ferran en un partido memorable ante Argentina".

El diario La Razón destaca, pese al corto marcador, la "superioridad" del conjunto español en la final. "Ferran baja la segunda estrella. España campeona del mundo", añade.

El diario barcelonés La Vanguardia compara en su titular a Ferran Torres con Andrés Iniesta, el héroe de la final disputada en 2010 en Johannesburgo y que dio a España su primer título mundial.

"Ferran Torres se disfraza de Iniesta y abre las puertas de la eternidad: España gana el Mundial", señaló La Vanguardia en su edición digital.

La Voz de Galicia destaca la "perseverancia" de los de Luis de la Fuente para hacer valer "su monólogo" ante Argentina. "España, campeona del mundo. Pese a un inexplicable gol anulado ya en la prórroga, los de Luis de la Fuente perseveraron para hacer valer su monólogo ante Argentina", destaca.

Por su parte, el diario vasco El Correo tituló "¡¡¡Campeones del Mundo!!! sobre una foto de Ferran Torres y Nico Williams festejando el gol de la victoria de España en la final mundialista.