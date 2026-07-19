Valencia se echa a la calle para celebrar con tracas y petardos segunda estrella de España

Desde primeras horas de la tarde se pudo ver por las calles a aficionados de España y Argentina con sus camisetas, muchos de ellos en coches haciendo sonar sus bocinas, y en dirección al lugar para ver la final.

Los aficionados, que se concentraron de forma masiva en el Roig Arena, la Plaza del Ayuntamiento y la plaza de la Afición del Valencia CF, enfrente del estadio de Mestalla, así como cientos de locales de la ciudad, han celebrado con efusividad el segundo Mundial de España Minutos después de acabar el partido se han empezado a escuchar por distintos puntos de la ciudad petardos y cohetes al aire, del mismo modo que con el gol se ha escuchado un gran estruendo.

También los goles anulados a España, uno de ellos al propio Ferran Torres, fueron celebrados pero a la par causaron decepción entre los seguidores españoles,

Tras el pitido final, los aficionados se han echado a la calle con sus coches para celebrar, con banderas y haciendo sonar el claxon la victoria en la final ante Argentina, en los que el equipo de Luis De La Fuente La plaza del Ayuntamiento de Valencia y las principales calles y avenidas de la ciudad pronto se ha llenado de coches y aficionados con banderas españolas para celebrar la victoria ante Argentina.

La euforia de los españoles contrastaba con la tristeza de los miles de argentinos que también asistieron a los sitios comunes habilitados para ver el partido en pantalla gigante y vieron a su equipo como se le escapaba su cuarto Mundial.