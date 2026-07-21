El rey de Marruecos elogia el "gran logro deportivo" de España en el Mundial

El monarca marroquí transmitió al rey de España, y a través de él al pueblo español, sus "cálidas felicitaciones" por este "gran logro deportivo", que, según señaló, confirma la fuerte presencia del fútbol español en el plano mundial, informó la agencia oficial marroquí de noticias MAP.

"Compartiendo, en nombre propio y del pueblo marroquí, la alegría y el orgullo por este segundo título mundial obtenido por vuestro país vecino y amigo, deseo saludar la gran determinación y el alto espíritu competitivo demostrados por los integrantes de vuestra joven selección a lo largo del campeonato", precisó.

Añadió que esas cualidades permitieron a la selección española ganar la Copa del Mundo con "brillantez y mérito".

El monarca reiteró sus felicitaciones a Felipe VI y deseó al fútbol español "mayor proyección y distinción" en el futuro.

Durante la final del pasado domingo contra Argentina, un gol de Ferrán Torres en la prórroga, en el minuto 106, impulsó a la selección española a conseguir su segundo título de campeona del mundo.