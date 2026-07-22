Ayala: “Estoy arrepentido, si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona”

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, dijo este miércoles en una entrevista en Esports Migdia en Valencia Capital Radio.

En ese sentido, el exfutbolista del Valencia, con el que ganó dos Ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa, no quiso entrar en qué pasó dentro del campo y el motivo por el que dio un empujón a Dani Olmo por el que ha sido señalado: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”.

“Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, agregó el exfutbolista de equipos como el Milan o Zaragoza, de 53 años.

Además, Ayala defendió que su intención era ir a poner calma: “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”.

“Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, explicó.

Ayala reconoció que España “fue mejor” y “ganó un Mundial jugando un futbol muy bonito y que le gusta a mucha gente”.

“Ha pasado miles de veces, pero no sé por qué últimamente y más con nuestra selección, no sé si es una campaña, o algo, fue cierta animosía de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos a otro fútbol… Es el fútbol que sentimos, jugamos para darle una alegría a nuestro pueblo”, dijo.

Según Ayala, "se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina", mientras que "hay miles de gestos con jugadores españoles que no lo sacan".

"Hay que hacer periodismo de verdad, del de siempre, no el de ahora de los ‘streamers’, que quieren interpretar conversaciones y gestos”, apuntó.

El exfutbolista fue consultado sobre el gesto de dar la espalda a España cuando le fue entregada la Copa del Mundo, a lo que respondió que todos los internacionales albicelestes estuvieron "ahí al lado, muy cerca de los jugadores españoles cuando estaban festejando".

No obstante, después se acercaron a la grada donde estaban "algunos familiares que tuvieron problemas en la tribuna para ver que estaba todo bien" y se quedaron con los seguidores argentinos para "agradecer a ellos que hicieron un sacrificio enorme lejos de su casa".

"Estamos de espaldas pero tenemos la pantalla de frente y varios nos hemos girado para ver ese momento. Lo vimos, estuvimos y no hay más. No es un despecho”, comentó.

Por último, remarcó: “Muchas veces todos hemos tenido alguna reacción que no nos gusta y nos hemos equivocado. Hay que saber pedir disculpas y aceptar lo que viene. Felicitar a todos los españoles por su Copa, a disfrutarla y pensar que el futbol tiene partes que nos llena de orgullo y otras que debemos seguir corrigiendo”.

“Tengo dos hijos españoles, tengo mucha amistad, es un país al que quiero y me parece que no hay que llegar las cosas a los extremos. Es lo que pasó y por nuestro comportamiento hay que aceptar lo que viene y pedir disculpas. Lionel (Scaloni) vive en España, está siempre en contacto con gente de allí, todos tenemos muchos vínculos con España y queremos mucho a ese país. Ha pasado simplemente fútbol y queremos que quede allí”, finalizó.