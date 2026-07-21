¿Abrazo republicano? Peña y Abdo se muestran juntos y alimentan rumor de unidad colorada

El presidente de la República, Santiago Peña, y el expresidente Mario Abdo Benítez protagonizaron este martes un llamativo encuentro durante la conmemoración del Freedom 250, acto realizado en el Hotel Sheraton por el 250° aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El saludo entre ambos, acompañado de sonrisas, volvió a instalar el debate sobre un eventual “abrazo republicano” dentro del Partido Colorado.

La imagen cobra relevancia debido a que Abdo continúa siendo la principal referencia de la disidencia colorada, sector que en los últimos años mantuvo un fuerte enfrentamiento con el oficialismo, marcado por acusaciones públicas y una creciente disputa por el control partidario.

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Un diálogo distendido frente a las cámaras

Las imágenes difundidas por Paraguay TV muestran que, tras el abrazo entre Santiago Peña y Mario Abdo Benítez, ambos conversan junto al expresidente Nicanor Duarte Frutos en un clima de distensión.

En guaraní, Abdo se dirige insistentemente a Duarte Frutos y le pregunta: “Mba’éichapa nde trata ã che amigo, emombe’úna chéve, che amigo (sic)” (“¿Cómo te trata este? Contame, amigo”), en alusión al actual mandatario. Peña responde entre risas: “Demasiado bien le trato. Yo le trato bien a él”, provocando un ambiente de camaradería entre los tres dirigentes colorados.

Ese intercambio, registrado íntegramente por las cámaras, contrasta con los años de fuertes enfrentamientos entre el oficialismo y la disidencia colorada, y vuelve a alimentar las especulaciones sobre un eventual “abrazo republicano” de cara a las elecciones municipales.

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Señales de distensión antes de las municipales

El encuentro no aparece como un hecho aislado. Semanas atrás, Mario Abdo ya había recibido al candidato oficialista a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez, una reunión que generó especulaciones sobre una eventual estrategia de acercamiento entre ambos sectores de la ANR con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

A ese episodio se suma el reciente acuerdo alcanzado en Guairá entre dirigentes oficialistas y referentes de la disidencia colorada para enfrentar unidos los próximos comicios, una señal política que alimentó las versiones sobre una posible recomposición interna.