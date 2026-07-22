El AVS portugués rinde homenaje a la "leyenda" Guillermo Ochoa en su retirada

"Gracias y felicidades, leyenda", escribió el AVS en redes sociales, junto a una fotografía de Memo Ochoa durante un partido que disputó con el equipo, que fue el penúltimo de su exitosa trayectoria en la portería.

El emblemático portero mexicano pasó por este club portugués en la temporada 2024/2025 y acabó siendo un factor decisivo para que se mantuviera en primera división esa campaña, un objetivo que no logró repetir en la más reciente.

Además, la estancia de Ochoa en la Liga Portugal, aunque breve, resultó ser importante para las ambiciones del propio futbolista tapatío, ya que durante este periodo logró volver a las convocatorias de su selección, objetivo que él mismo admitió tener al llegar al fútbol luso.

Guillermo Ochoa anunció este miércoles, a sus 41 años, su retirada del fútbol profesional, en el que defendió la portería de equipos como el Club América o los españoles Málaga y Granada, entre otros.

Representó a México en 154 ocasiones, la última de ellas en el reciente Mundial 2026 organizado por el propio país azteca, junto a Estados Unidos y Canadá.