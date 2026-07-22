El Sporting se abre a negociar la salida de Dubasin por debajo de su cláusula de rescisión

"No es nuestro deseo traspasar a ningún jugador", precisó el dirigente mexicano, quien recordó que desde el inicio del mercado el club trasladó la voluntad de mantener a sus futbolistas más importantes, entre ellos el propio Dubasin, y se remitió en todo momento a la cláusula de rescisión fijada para cada uno de ellos.

Riestra explicó que la apertura de esa vía responde a "una petición expresa del futbolista", quien este martes hizo público un comunicado en el que admitió su deseo de abandonar la entidad para "cumplir el sueño" de jugar en Primera división.

El presidente ejecutivo señaló que el club únicamente contempla la operación "siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el club".

Las primeras propuestas del conjunto navarro se sitúan en el pago de cuatro millones de euros fijos, además de una serie de variables que elevarían la cifra final en base a objetivos.

El extremo, cuyo fichaje se negocia actualmente con Osasuna, cerró su llegada al conjunto rojiblanco tras una campaña como cedido el pasado verano a cambio de 1,6 millones de euros correspondientes a la opción de compra que habían pactado con el Basilea suizo.