La incorporación de Fede Valverde, principal novedad en los entrenamientos del Real Madrid

El capitán se unió al grupo de jugadores que prepara la temporada, en su mayoría canteranos, a las órdenes del portugués Jose Mourinho, en un grupo en el que aún no están Mendy, Militão y Rodrygo, que siguen con sus procesos de recuperación, informó el club blanco en su página oficial.

La sesión comenzó en el gimnasio y posteriormente continuó sobre el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid donde, tras un calentamiento, los jugadores disponibles realizaron ejercicios de posesión, circulación de balón y acciones combinadas de pase y definición a portería.

Posteriormente, practicaron remates a puerta y concluyeron con series de partidos, añade la nota. El Real Madrid volverá a entrenarse este jueves a puerta cerrada a partir de las 10.00 horas CET (-2 GMT).