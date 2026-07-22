La MLS investiga al Inter Miami por presunta manipulación en el fichaje de Casemiro

La Major League Soccer (MLS) sacudió el mercado norteamericano al confirmar este miércoles que abrió una investigación formal contra el Inter Miami. El motivo gira en torno a presuntos contactos no autorizados durante la contratación del mediocampista brasileño Casemiro, cuyos derechos de prioridad en la liga pertenecían originalmente a Los Angeles Galaxy.

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A través de un comunicado oficial, la entidad informó que se encuentra recopilando toda la información relevante sobre la acusación de manipulación y anticipó que no realizará más declaraciones hasta que el proceso concluya. Según revelaron fuentes a la cadena ESPN, la directiva del conjunto angelino presentó la denuncia al considerar que el club de Florida saltó las normativas de la competición.

La regla del “derecho de descubrimiento” que desató el conflicto

El punto central de la controversia radica en la “prioridad de descubrimiento”, un mecanismo exclusivo de la MLS que otorga a un club el derecho único para negociar con un determinado futbolista internacional y evitar la competencia interna. Para que otra franquicia pueda iniciar conversaciones con ese jugador, debe comprar previamente dicho derecho al club poseedor.

Aunque la liga aclaró que Inter Miami y LA Galaxy finalmente alcanzaron un acuerdo económico por el traspaso de esa prioridad, los términos del pacto recién se harán públicos una vez finalice la investigación disciplinaria en curso.

Presentación confirmada y un dilema salarial

Pese al lío reglamentario, el Inter Miami oficializó este mismo miércoles la llegada de Casemiro con un contrato hasta mayo de 2027 y la opción de extenderlo hasta el final de la temporada 2029. Sin embargo, el anuncio dejó interrogantes abiertos en el armado del plantel, ya que la institución no aclaró qué tipo de ficha ocupará el ex Real Madrid.

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Actualmente, las Garzas tienen ocupadas las tres plazas de Jugador Designado —la categoría que permite superar el estricto límite salarial de la liga—, por lo que la directiva deberá resolver esa ingeniería financiera a la espera de que el futbolista obtenga su correspondiente visado de trabajo para debutar.