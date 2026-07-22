Valverde: "Siento mucha emoción y mucho honor por ser el primer capitán"

"Estoy muy feliz de estar otro año aquí, en el mejor club del mundo", señaló el uruguayo a Real Madrid TV después de completar su primera sesión de la pretemporada, y mostró su felicidad por volver a vestir la camiseta del conjunto blanco.

Sobre la llega de José Mourinho al banquillo madridista, Valverde destacó las ganas que tiene de aprender del técnico portugués. "Estoy deseando poder aprender de él, escuchar cada consejo que me brinde y sacarle el mayor fruto posible”.

El centrocampista también habló de su nuevo papel como primer capitán del equipo. “Siento mucha emoción y mucho honor. Llegó el momento de ser primer capitán”, afirmó.

Valverde, que este miércoles cumple 28 años, afronta su novena temporada como jugador del Real Madrid, club con el que ha disputado 372 partidos y conquistado 14 títulos.

El uruguayo recordó la influencia de antiguos líderes del vestuario y aseguró que afronta el reto de la capitanía con la máxima responsabilidad. "Voy a sacar todo ese fruto para crecer con el cuerpo técnico", subrayó.

De cara a la nueva temporada, el uruguayo dejó claro el objetivo del equipo: “Lo que más deseamos es levantar títulos este año y que los madridistas estén felices”.