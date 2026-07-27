Pirlo defiende que su papel como embajador de sociedad rusa "no tiene relevancia política"

Tras varios días de debate y críticas a su posible designación, Pirlo rompió el silencio con un post en Instagram en el que defendió: "A lo largo de mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado".

El actual técnico del United FC Dubai aclaró, además, que "la colaboración profesional que recientemente ha generado controversia" surgió en el marco de su carrera en los Emiratos Árabes Unidos y "es exclusivamente de índole comercial y deportiva".

"Atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías", agregó.

También agradeció el apoyo de los directores técnicos Paolo Maldini y Leonardo y revindicó: "El amor por Italia no depende de un cargo. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y seguirá acompañándome siempre".

Pirlo es embajador global de Fonbet, la principal casa de apuestas de Rusia. Según los medios italianos, el motivo es que uno de los principales accionistas de la compañía es Sergey Lomakin, un oligarca ruso, presidente y propietario del United FC, el equipo de segunda división de los Emiratos Árabes Unidos y que el excentrocampista entrenó la temporada pasada, logrando el ascenso.

Los medios italianos afirman que esta circunstancia podría hacer saltar el acuerdo para que sea seleccionador, algo que en los últimos días parecía muy probable tras el rechazo del exentrenador del Barcelona y del Manchester City, Pep Guardiola, pero que aún no se ha hecho oficial.

El post en las redes sociales ha sido interpretado por muchos medios como la constatación de que no se convertirá en el seleccionador italiano.

Y ahora, los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a sonar con fuerza ante el Consejo Federal en el que el nuevo presidente de la Federación de Fútbol, Giovanin Malago, deberá presentar un candidato.