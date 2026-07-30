Expectación en Chile ante nuevo retraso de Vozinha para unirse al Colo Colo

El guardameta africano, que tiene un acuerdo para vincularse a Colo Colo, no habría tomado el vuelo que supuestamente debía traerlo desde Madrid esta mañana, según reseñan medios chilenos, a la espera de un pronunciamiento del club.

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, había asegurado la noche del miércoles que el guardameta africano arribaría a Santiago en la noche de este jueves, luego de que la primera fecha para su llegada fuera el pasado martes.

El directivo justificó el primer retraso alegando que el futbolista, de 40 años, se demoró por el papeleo de su visado en el consulado de Lisboa.

El guardameta es aguardado para unirse al Cacique tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

Según Mosa, el guardameta había aceptado un contrato de seis meses con una posible renovación por 12 meses más para el año 2027, que firmaría en Santiago tras su arribo y una vez realizados los exámenes médicos.

Las consecutivas dilaciones han comenzado a generar especulaciones sobre el arribo definitivo de Vozinha, quien en sus redes sociales ha estado activo en los últimos días, pero sin mencionar su vínculo con el club chileno.

El jugador caboverdiano apareció en unos posteos vestido como ‘Spider-Man’ en una promoción de Sony Pictures Brasil para acompañar el lanzamiento de la nueva película de Marvel.

Gracias a su destacada actuación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, Vozinha se convirtió en una celebridad viral alcanzando casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Entre los rumores, señala el portal chileno Bio Bio, el motivo sería una supuesta oferta que le habría llegado del club Renaissance Sportive Berkane de Marruecos.

Colo Colo, antes del acuerdo con ‘Vozinha’, buscó durante el receso de la liga chilena un portero en el mercado y estuvo cerca de fichar al uruguayo Santiago Mele, de 28 años, que finalmente decidió irse al argentino Independiente.