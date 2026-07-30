Senad: fusiles incautados a un policía debían estar destruidos

Un agente de la Policía Nacional fue detenido durante la tarde del miércoles en la zona de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, tras ser sorprendido transportando unos 20 fusiles de alto calibre ocultos en un sistema de doble fondo instalado en su vehículo.

El detenido fue identificado como suboficial mayor Tomás Alcides Trinidad Flecha (37), quien prestaba servicios en la subcomisaría de Acepar, departamento de Canindeyú.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que el cargamento iba con destino a Brasil, teniendo en cuenta que el vehículo se dirigía hacia Ciudad del Este y el alto valor que alcanzan este tipo de armas en el mercado ilegal del vecino país.

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¿Cuánto cuesta cada fusil incautado?

Rachid explicó que cada fusil tendría un valor mínimo de US$ 10.000 en Paraguay, mientras que en Brasil ese monto prácticamente se duplica. En total, el cargamento habría representado un negocio de alrededor de US$ 200.000 aproximadamente.

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Además, indicó que se trata de fusiles calibre 7.62, considerados de alto poder.

Investigan si los fusiles fueron utilizados en hechos punibles

Informó que la Dirección de Material Bélico (Digemabel) y la Policía Nacional realizarán las pericias correspondientes para determinar si las armas fueron utilizadas anteriormente en algún hecho punible ocurrido en Paraguay.

Respecto al uniformado detenido, señaló que este no brindó declaraciones durante el procedimiento, aunque sostuvo que era plenamente consciente de la actividad que realizaba.

“No hace falta que forme parte de una facción como tal. En este caso puntual es el lucro económico de vender y trasladar las armas. Él puede ser un elemento logístico más nomás. Lo que podamos desbaratar a partir de este momento lo vamos a analizar con el Ministerio Público”, declaró.

Son armas que debían haberse destruido, según Senad

El ministro también sostuvo que las armas incautadas no debían seguir en circulación, considerando que tenían las incripciones de la Guardia Civil Española.

“Son armas que debían haberse destruido ya en su momento; no fue así, se acopian en un lugar -fuera de Paraguay- y luego son enviadas a nuestro país. Es un problema, pero Paraguay no es el principal problema”, explicó.

Añadió que el principal desafío para combatir el tráfico internacional de armas radica en los lugares donde estas son almacenadas fuera de Paraguay y en la “fragilidad de los controles” existentes en otros países, citando como ejemplo a Miami, Estados Unidos.

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Posibles nexos internacionales

Las autoridades aún investigan el origen de los fusiles y la forma en que ingresaron a Paraguay, conforme indicó el ministro.

Rachid tampoco descartó una eventual vinculación de funcionarios de la Guardia Civil Española con el caso y adelantó que solicitará cooperación a organismos de seguridad del país europeo y Brasil para avanzar en la investigación internacional.