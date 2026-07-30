Clima
30 de julio de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: pronóstico de tormentas y hay departamentos bajo alerta

Imagen sin descripción

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas de Paraguay durante la jornada de hoy. Dos departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el centro, sur y norte del país - con menos probabilidades en Asunción o la zona central – y, desde las 5:00, dos departamentos se encuentran en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante la mañana.

El clima se volvería más estable mañana, viernes, con bajas probabilidades de lluvias. Sin embargo, las precipitaciones volverían y se extenderían a gran parte del país el sábado.

Máximas alrededor de 30 grados

Las temperaturas se mantienen altas y hoy se esperan máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 23 grados en todo el país.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

22 °C

33 °C

San Pedro

22 °C

32 °C

Caacupé

21 °C

31 °C

Villarrica

20 °C

30 °C

Coronel Oviedo

20 °C

30 °C

Caazapá

20 °C

29 °C

Encarnación

18 °C

28 °C

San Juan Bautista

19 °C

29 °C

Paraguarí

20 °C

31 °C

Ciudad del Este

19 °C

28 °C

Asunción

22 °C

31 °C

Pilar

19 °C

30 °C

Pedro Juan Caballero

20 °C

29 °C

Salto del Guairá

19 °C

28 ºC

Pozo Colorado

22 °C

34 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

36 °C

Mariscal Estigarribia

22 °C

34 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.