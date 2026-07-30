Clima en Paraguay: pronóstico de tormentas y hay departamentos bajo alerta

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el centro, sur y norte del país - con menos probabilidades en Asunción o la zona central – y, desde las 5:00, dos departamentos se encuentran en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante la mañana.
El clima se volvería más estable mañana, viernes, con bajas probabilidades de lluvias. Sin embargo, las precipitaciones volverían y se extenderían a gran parte del país el sábado.
Máximas alrededor de 30 grados
Las temperaturas se mantienen altas y hoy se esperan máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 23 grados en todo el país.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
22 °C
33 °C
San Pedro
22 °C
32 °C
Caacupé
21 °C
31 °C
Villarrica
20 °C
30 °C
Coronel Oviedo
20 °C
30 °C
Caazapá
20 °C
29 °C
Encarnación
18 °C
28 °C
San Juan Bautista
19 °C
29 °C
Paraguarí
20 °C
31 °C
Ciudad del Este
19 °C
28 °C
Asunción
22 °C
31 °C
Pilar
19 °C
30 °C
Pedro Juan Caballero
20 °C
29 °C
Salto del Guairá
19 °C
28 ºC
Pozo Colorado
22 °C
34 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
22 °C
34 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.