Clima en Paraguay: pronóstico de tormentas y hay departamentos bajo alerta

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en el centro, sur y norte del país - con menos probabilidades en Asunción o la zona central – y, desde las 5:00, dos departamentos se encuentran en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante la mañana.

El clima se volvería más estable mañana, viernes, con bajas probabilidades de lluvias. Sin embargo, las precipitaciones volverían y se extenderían a gran parte del país el sábado.

Máximas alrededor de 30 grados

Las temperaturas se mantienen altas y hoy se esperan máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 23 grados en todo el país.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 22 °C 33 °C San Pedro 22 °C 32 °C Caacupé 21 °C 31 °C Villarrica 20 °C 30 °C Coronel Oviedo 20 °C 30 °C Caazapá 20 °C 29 °C Encarnación 18 °C 28 °C San Juan Bautista 19 °C 29 °C Paraguarí 20 °C 31 °C Ciudad del Este 19 °C 28 °C Asunción 22 °C 31 °C Pilar 19 °C 30 °C Pedro Juan Caballero 20 °C 29 °C Salto del Guairá 19 °C 28 ºC Pozo Colorado 22 °C 34 °C Fuerte Olimpo 23 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 22 °C 34 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.