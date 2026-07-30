Meteorología anuncia lluvias y tormentas en siete departamentos

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en el transcurso de esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al centro, sureste y este de la Región Oriental.

Siete departamentos afectados

Guairá Centro y sur de Caaguazú Centro y este de Caazapá Centro y este de Itapúa Noreste de Paraguarí Alto Paraná Este de Canindeyú

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