Clima
30 de julio de 2026 a la - 14:43

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en siete departamentos

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó este mediodía un aviso por lluvias y tormentas que se registrarían este jueves. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que celdas de tormentas persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en el transcurso de esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al centro, sureste y este de la Región Oriental.

Imagen del satélite GOES 19 mostrando zonas climáticas de Paraguay con áreas nubladas y lluvia.
Núcleos de tormenta sobre el territorio nacional.

Siete departamentos afectados

  1. Guairá
  2. Centro y sur de Caaguazú
  3. Centro y este de Caazapá
  4. Centro y este de Itapúa
  5. Noreste de Paraguarí
  6. Alto Paraná
  7. Este de Canindeyú

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