Gonzalo, traspasado al Fulham de Arbeloa, en el que jugará cinco temporadas

Gonzalo, de 22 años, llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte del club blanco durante once temporadas. Con la camiseta del primer equipo Gonzalo ha ganado un Mundial de Clubes y una Liga.

Tras pasar una única temporada en las categorías inferiores del Real Mallorca, Gonzalo regresó al Real Madrid en 2019. Fue de vuelta en Madrid cuando comenzó a trabajar con Álvaro Arbeloa, que le ayudó a alcanzar un nuevo nivel, sobre todo en la temporada 2023/24, cuando sus 35 goles contribuyeron a que el equipo sub-19 lograra un triplete.

Al año siguiente, Gonzalo dio el salto al Real Madxrid-Castilla para disputar un campaña en la que sumó 25 goles y 4 asistencias en 36 partidos.

Esa temporada también supuso su primer gol con el primer equipo del Real Madrid, que fue el de la victoria en los últimos minutos contra el Leganés en la Copa del Rey. Después destacó en el Mundial de Clubes con cuatro goles y una asistencia en Estados Unidos.

Gonzalo se había consolidado ya en el primer equipo del Bernabéu, marcando ocho goles y dando tres asistencias en 39 partidos con el Real Madrid la temporada pasada —la segunda mitad de la cual la disputó de nuevo a las órdenes de Arbeloa—.

Su momento más destacado fue la victoria por 5-1 sobre el Real Betis en la que anotó un triplete.

Además, Formó parte de la lista inicial de Luis de la Fuente, seleccionador español, para el Mundial, aunque no llegó a formar parte de la convocatoria definitiva. Debutó con la selección absoluta en uno de los partidos de preparación.

Antes de eso, Gonzalo había marcado seis goles en siete partidos con la selección sub-21, con la que lucía el dorsal número siete, el mismo que llevará aquí, en Craven Cottage.

"Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años", señala el club en su web.

El Real Madrid, "que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", agrega la entidad.

La operación podría alcanzar los 40 millones de euros e incluye una cláusula en la que el Real Madrid se reserva el 30 por ciento de los derechos del futbolista madrileño.

Gonzalo tiene el camino abierto para crecer como futbolista en la Premier League, siguiendo el mismo camino que su técnico, Álvaro Arbeloa, que regresó al Real Madrid tras destacar en el Liverpool con Rafa Benítez al frente.

El Fulham también ha anunciado el fichaje del madrileño y "se complace en anunciar el fichaje de Gonzalo García, procedente del Real Madrid, por una cantidad no revelada".

En declaraciones a la televisión del club inglés (FFCtv) tras la firma del contrato, Gonzalo afirma: "Estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí. Tengo que dar las gracias a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy ilusionado por empezar".

Tony Khan, copropietario del Fulham, señala: "Estoy encantado de dar la bienvenida a Gonzalo García al Fulham. Gonzalo es un joven delantero con mucho talento, y está deseando venir al Fulham y jugar en la Premier League".

"Todos creemos que Gonzalo será una incorporación fantástica para la plantilla y que demostrará ser un excelente jugador para el club bajo el liderazgo de Álvaro", agrega.