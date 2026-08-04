La selección de Ecuador jugará en septiembre un partido amistoso con Corea del Sur

"La selección ecuatoriana disputará un partido amistoso frente a Corea del Sur el próximo 24 de septiembre, como parte de su agenda internacional durante la próxima fecha FIFA", señaló la FEF a través de un comunicado.

El encuentro, el primero de Ecuador con miras a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030, se jugará en el Suwon World Cup Stadium, conocido como Big Bird, y abrirá la gira asiática de la Tri.

La FEF no precisó cuál será el segundo rival de Ecuador en la ventana FIFA, que se extenderá hasta el 6 de octubre, ni quién dirigirá al equipo.

El contrato del seleccionador argentino Sebastián Beccacece concluyó después de la eliminación de Ecuador del reciente Mundial, tras caer por 2-0 ante México.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, dijo en julio que durante agosto se contratará al nuevo seleccionador, puesto que al momento analizan la opción que más se ajuste con las características del futbolista ecuatoriano.