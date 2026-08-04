Preocupación por El Niño se centra en las ciudades, según jefe de dragado de la ANNP

El fenómeno El Niño ya da algunas manifestaciones con la elevación de temperaturas en la zona del océano Pacífico, por lo que se espera que afecte en cualquier momento al Brasil y posteriormente llegaría a Paraguay.

Según estiman desde la Dirección de Meteorología, el mismo llegaría a nuestro país entre la última semana de agosto y la primera de setiembre, con importantes lluvias que colmatarían desde las calles de las ciudades, hasta los cauces hídricos.

Benjamín Martínez, jefe de Dragado de la Gerencia de Navegación de la ANNP, de acuerdo a los pronósticos, los tiempos más severos se darían recién en el último trimestre del año.

“Se está dando lo que se pronosticó hace un mes, que fue para el tercer trimestre, que son lluvias normales y, de hecho, estamos teniendo mucha lluvia, pero no hay que confundirse todavía, no es producto del fenómeno El Niño, sino son lluvias estacionales, es decir, la lluvia que normalmente cae en este trimestre del año. Sin embargo, debido al alto calentamiento que está teniendo el océano en la zona del Pacífico se pronostica que podría darse un fenómeno El Niño bastante severo, sobre todo por la cuenca del Paraná”, puntualizó.

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El Niño tendría mayor efecto sobre el río Paraná

Agregó que independientemente a cómo afecte al cauce hídrico, también podrían verse afectadas varias ciudades, sobre todo debido a la lentitud que tiene el suelo para absorber el agua, sumado a que hasta el aumento del nivel del río podría causar inundaciones y estragos.

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Sobre cómo afecta a la cuenca del Paraná, contó que registran muchas lluvias en la zona de Santa Catarina, en Porto Alegre de Brasil, lo que se puede percibir en las cataratas del Yguazú, siendo la primera zona afectada.

“Toda la ribera del Paraná sería la zona de Encarnación, Ayolas, Yabebyry serían probablemente los que primero sientan y las ciudades que están cerca también al río Paraná, porque el Paraná, cuando sube mucho también sirve como algún tipo de represa natural, haciendo de que el río Paraguay aumente mucho en las zonas de las confluencias”, detalló.

Sin embargo, aclaró que actualmente los niveles registrados en el río Paraguay están muy por debajo de lo normal, considerando que en la zona del Pantanal todavía no se sienten estas lluvias. Incluso el nivel está muy por debajo de lo que se registró en abril de este año, que fue el pico y que tras esto, ya se perdieron más de 2 metros de altura de agua.

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Río con niveles por debajo de lo normal

Indicó que el río Paraguay en Asunción está casi 2 metros por debajo de su nivel, por lo que todavía quedaría un tiempo en que el agua alcance valores normales y esté por encima de esos niveles.

Consideró de igual forma que una cosa es lo que haga el río, que va a ser probablemente lo último en subir, y otra cosa es lo que puede causar mucha cantidad de lluvia en la ciudad.

“Este año, por ejemplo, tuvimos un episodio hacia Mariscal Estigarribia ya por enero y febrero, cuando cayó 300 mm en un día y se inundó todo. Se enviaron helicópteros para para poder abastecer a la ciudad y eso porque en un día cayó tanta agua que el suelo no tiene la capacidad de escurrir”, recordó.

En Asunción esto también podría ocurrir con una lluvia de 100 mm, ya que la misma cuenta también con varios cauces hídricos, como el arroyo Lambaré, el Mburicaó, Itay, Ferreira, Seco, Pozo Colorado, Ycuá Satî, entre otros, que totalizarían aproximadamente 12 y que se sumaría al cambio de uso del suelo, lo que genera mayor dificultad de la absorción del agua.

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Pilar, otro punto de preocupación por El Niño

Según Martínez, otro punto que genera preocupación es Pilar, que también actualmente está por debajo del nivel del río Paraguay, pero es una de las zonas a las que se le debe prestar especial atención, aunque aclaró que están trabajando con una mesa de trabajo y preparándose para un escenario catastrófico.

Para eso, incluso, ya cuentan con un plan de contingencia bien estructurado, las zonas para reubicaciones, entre otros trabajos que realizan con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Ministerio de Defensa Nacional (MDN), entre otras instituciones.

Insistió en que la ciudadanía puede colaborar al no arrojar basura a la calle y no taponando los cauces hídricos.