Umecit recibe al líder Olimpia obligado a reaccionar en la Copa Centroamericana

El conjunto panameño afrontará el compromiso con la necesidad de reaccionar luego de caer en su estreno por 2-1 ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica, un resultado que lo dejó sin margen de error en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo regional.

Los dirigidos por el venezolano Julio Infante intentarán hacerse fuertes en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé, para mantenerse con opciones de clasificación frente a uno de los clubes más laureados del área.

Enfrente estará un Olimpia que inició su participación con una victoria por 2-0 sobre el Deportivo Mixco de Guatemala, resultado que lo ubicó en la cima del grupo y que buscará respaldar con un nuevo triunfo como visitante.

El equipo hondureño, entrenado por el uruguayo Eduardo Espinel, viajó este martes a Panamá impulsado también por su reciente victoria frente a Lobos UPNFM en el torneo Apertura de la Liga Nacional, en una muestra del buen momento que atraviesa.

El guardameta Edrick Menjívar reconoció la importancia del compromiso y reiteró las aspiraciones internacionales del club.

"Sí, sabemos que tenemos esa necesidad de volver al podio internacional, levantar un título internacional. Mañana (miércoles) tenemos un partido difícil de visita contra un buen equipo al que le tocó perder su primer partido en casa, pero creo que será un partido muy duro", afirmó el arquero albo.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, se disputará este miércoles en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

Una victoria permitiría al Olimpia encaminar su clasificación a la siguiente ronda y afianzarse en el liderato de la llave, mientras que el UMECIT necesita los tres puntos para mantenerse con vida en la competición regional.