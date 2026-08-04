Fallece niña que recibió un trasplante de corazón en el Hospital Acosta Ñu

El Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” informó que se agotaron todas las alternativas terapéuticas para intentar revertir las complicaciones de evolución clínica de la paciente.

La pequeña paciente de 3 años, murió ayer a las 19:45 en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, donde permanecía internada desde el trasplante de corazón realizado el pasado 29 de junio.

A través de un comunicado, el Departamento de Cardiología del centro asistencial informó que durante los 35 días de internación la niña recibió atención permanente de un equipo multidisciplinario especializado en cuidados de alta complejidad.

El hospital señaló que, pese a haberse agotado todas las medidas diagnósticas y terapéuticas disponibles, las complicaciones derivadas de la evolución de su cuadro clínico no pudieron ser revertidas, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

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La historia de Bianca había conmovido al país luego de que permaneciera dos años y siete meses en lista de espera por un corazón. El órgano fue obtenido gracias a la decisión solidaria de la familia de un donante pediátrico, que autorizó la ablación en medio de un momento de profundo dolor.

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Tras la cirugía, los médicos habían informado una evolución inicial favorable. Incluso, la paciente fue extubada en las primeras 24 horas y no requirió asistencia respiratoria mecánica, lo que generó expectativas alentadoras sobre su recuperación.

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El director del hospital, Héctor Castro, había destacado entonces el trabajo del equipo multidisciplinario que llevó adelante el procedimiento y valoró el gesto altruista de la familia donante, además de insistir en la necesidad de fortalecer la cultura de la donación de órganos.

El Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” expresó sus condolencias a los familiares de Bianca y manifestó su acompañamiento en este difícil momento.