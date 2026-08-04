Clima
04 de agosto de 2026 a la - 14:55

Los cuatro departamerntos que están en zona de tormentas esta tarde

Gif lluvias y tormentas electricas.
Gif lluvias y tormentas eléctricas en el microcentro de Asunción.

Meteorología emitió un aviso este martes advirtiendo sobre un sistema de tormentas que generará lluvias intensas, ráfagas de viento y probable caída de granizos en gran parte del territorio nacional durante la tarde.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó a través de un aviso especial que un sistema de tormentas continúa afectando las áreas de cobertura.

El aviso alerta sobre altas probabilidades de generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este martes.

El fenómeno incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Meteorología emite alerta por tormentas severas para seis departamentos

Departamentos afectados:

  1. Oeste y norte de Concepción
  2. Presidente Hayes
  3. Alto Paraguay
  4. Sur, este y noreste de Boquerón.