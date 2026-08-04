Los cuatro departamerntos que están en zona de tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó a través de un aviso especial que un sistema de tormentas continúa afectando las áreas de cobertura.
El aviso alerta sobre altas probabilidades de generación de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este martes.
El fenómeno incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.
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Departamentos afectados:
- Oeste y norte de Concepción
- Presidente Hayes
- Alto Paraguay
- Sur, este y noreste de Boquerón.