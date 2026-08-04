Un venezolano detenido por vaciamiento de cuenta bancaria de Rocío Vallejo

Ayer, lunes, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) denunció que fue víctima de ciberdelincuentes que vulneraron una cuenta bancaria suya por medio de la página web de ‘home banking’ de su banco y transfirieron más de 35 millones de guaraníes.

En conversación con ABC TV este martes, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, confirmó que una persona ya ha sido detenida con relación al hecho y dos más están siendo investigadas.

El comisario Alarcón comentó que, tras la denuncia formal realizada por la diputada Vallejo, los investigadores pudieron trazar el dinero transferido de la cuenta de la parlamentaria a una cuenta bancaria a nombre de un ciudadano venezolano, quien ya está bajo custodia policial.

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El detenido identificó a otras dos personas supuestamente involucradas - también de nacionalidad venezolana - y la Policía entregará hoy al Ministerio Público los “elementos indiciarios” con el fin de obtener las órdenes de captura correspondientes, añadió el jefe policial.

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Ataque con virus troyano

En una entrevista con ABC Cardinal, también hoy, el comisario Alarcón dijo que la hipótesis que manejan los investigadores es que la computadora con la que la diputada Vallejo intentó acceder a su sistema de ‘home banking’ estaba infectada con un malware ‘troyano’.

Virus informáticos de ese tipo son capaces de registrar las contraseñas de los usuarios y transmitirlas a ciberdelincuentes, que luego utilizan esos datos para vulnerar las cuentas.