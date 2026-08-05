0-2. El Real Estelí no tiene piedad del Antigua y lo derrota a domicilio sin despeinarse

Los nicaragüenses dieron la sorpresa en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala, unos 50 kilómetros al oeste de la capital del país centroamericano, y sin despeinarse superaron al club local, dirigido por el argentino Mauricio Tapia.

La anotación inicial para el vigente campeón de Nicaragua llegó al minuto 39 con un pase largo de Byron Bonilla a Juan Barrera, quien batalló por dejar en el camino al defensor Dylan Palencia y rematar así a una esquina de la portería defendida por Luis Morán.

Barrera es un viejo conocido del fútbol local por haber vestido los colores del Guastatoya, Xelajú, Municipal y Comunicaciones, estos dos últimos los dos clubes más populares del país.

La segunda anotación para el Real Estelí tuvo lugar cuando agonizaba el partido, con un tiro de esquina mal defendido por el Antigua aprovechado por Édgar Castillo al minuto 87.

La derrota deja un sabor amargo para el Antigua, que contó con varias oportunidades de gol, aunque sin éxito frente al guardameta del Real Estelí, el uruguayo John Faust. Es por ello que el resultado lo deja como el último lugar del grupo B de la Copa Centroamericana de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf), ya que en su debut la semana pasada cayó de visitante ante el Alianza salvadoreño.

En el otro extremo, los nicaragüenses pasan al primer lugar del grupo precisamente en compañía del Alianza, con tres puntos e igual diferencia de goles que los salvadoreños. Ambos se enfrentará la próxima semana en Estelí, en el norte de Nicaragua.

Por su parte, el Antigua, casi contra las cuerdas en busca de una eventual clasificación a la siguiente fase, será local ante el Marathón de Honduras.