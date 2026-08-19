Alianza y Olimpia se juegan su futuro en la Copa Centroamericana de Concacaf

El conjunto aliancista, uno de los clubes tradicionales del fútbol panameño, llega a este compromiso fortalecido después de derrotar en la jornada anterior al Umecit y dejarlo fuera de la competición.

Con esos tres puntos, el equipo verdolaga, dirigido por el colombiano Jair Palacios, tiene la posibilidad de dar la sorpresa ante el Olimpia y quedarse con el segundo puesto del Grupo C, que lidera el Saprissa de Costa Rica con nueve puntos y pleno de victorias.

Palacios podrá contar para este encuentro con sus principales figuras, varias de las cuales tuvieron descanso en el último partido de la liga local, en el que el Alianza cayó por 2-4 ante el Plaza Amador, vigente campeón del fútbol panameño.

El Olimpia, que llegó este miércoles a territorio panameño, ocupa la segunda posición del grupo con seis unidades y una victoria le permitiría igualar al Saprissa en la cima, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos. Hondureños y costarricenses se enfrentarán precisamente en la última fecha.

Los "merengues", dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel, tendrán una baja sensible en el centro del campo, la del mediocampista Jorge Álvarez, quien no logró recuperarse de una lesión, según medios locales.

Espinel tendrá en Edwin Rodríguez una de sus principales armas ofensivas. El centrocampista presenta un 60 % de efectividad en regates en la Copa Centroamericana de Concacaf, con seis aciertos en diez intentos, la tercera mejor marca entre los jugadores que han realizado al menos diez intentos.

El conjunto hondureño también buscará mantener su condición de invicto ante clubes panameños, frente a los que acumula dos victorias y un empate. Su encuentro más reciente ante un representante de la liga panameña fue precisamente en esta edición, con un triunfo como visitante 1-2 frente al Umecit.

El Olimpia llega además con el ánimo reforzado después de imponerse por 3-1 al Motagua en el clásico capitalino hondureño, resultado que le permitió mantenerse como líder del campeonato local.

Alianza F.C.: Jean Ambuila; Yeison Ortega, Alvin Mendoza, Reyniel Perdomo, Jhon Marquinez, Adolfo Machado, Gabriel Chiari , Denzel Spencer, Ricardo Mitre, John Asprilla y Anthony Stewart.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emmanuel Hernández, Carlos Cuello; José Raúl García, Jack Jean-Baptiste, Edwin Rodríguez; Michael Chirinos, Nicolás Dibble y Jorge Benguché.

Hora: 20:00 hora local (01:00 GMT del viernes)

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña.