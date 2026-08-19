Arsenal alcanza acuerdo con Aston Villa para fichar a Ezri Konsa

El técnico de los Gunners, Mikel Arteta, llevaba buscando un zaguero central desde el final de la pasada temporada y parece estar a punto de hacerse con Ezri Konsa después de una primera oferta infructuosa por el jugador.

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Los vigentes campeones de la Premier League habrían visto rechazada una oferta por Konsa a principios de la actual ventana de traspasos, lo que les hizo desviar brevemente su atención hacia el defensa del Bayer Leverkusen, Jarell Quansah.

Tras reactivar su interés en Konsa, el Arsenal está a punto de cerrar un acuerdo por el jugador de 28 años.

Konsa, que estuvo con la selección de Inglaterra en el reciente Mundial, se someterá a un reconocimiento médico antes de completar su traspaso al Emirates Stadium.

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Con William Saliba de baja por un “periodo prolongado” debido a un problema de espalda y Jurrien Timber recuperándose de una lesión en la ingle, Konsa se situará en el eje de la defensa del Arsenal junto al brasileño Gabriel Magalhaes.

De concretarse la operación, Konsa será jugador a todos los efectos del Arsenal, uniéndose a Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Piero Hincapié e Illan Meslier, los otros fichajes del club londinense este verano europeo.

Konsa disputó 48 partidos en todas las competiciones con el Villa la temporada pasada, ayudando al equipo a terminar cuarto en la Premier League y a poner fin a una sequía de 30 años sin títulos al conquistar la Europa League. El Arsenal comenzará la defensa de su título de la Premier League en casa ante el recién ascendido Coventry el viernes.