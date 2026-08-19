El Chelsea no asigna dorsal a Marc Guiu

Guiu, que llegó en el mercado veraniego de 2024 procedente del Barcelona y a cambio de seis millones de euros, no ha tenido la participación que esperaba en los dos años que ha pasado en el Chelsea y apenas ha jugado 29 partidos y marcado ocho goles, la mayoría de ellos en la Liga Conferencia que ganaron los 'Blues' en 2025.

El pasado verano se concretó su cesión al Sunderland, con el que incluso llegó a disputar tres partidos y marcar un gol, pero el Chelsea rompió el acuerdo al dejar salir a Nico Jackson y tras lesionarse Liam Delap. Pese a ello, Guiu solo disputó trece partidos entre todas las competiciones.

Ni siquiera la llegada de Xabi Alonso al banquillo parece haber cambiado la estrategia respecto a Guiu, que a sus 20 años aún tiene tres más de contrato con el club de Stamford Bridge.

El número 38 que había vestido en su andadura en el Chelsea lo tiene ahora Tosin Adarabioyo, tal y como ha informado este miércoles el club inglés, por lo que se espera que en las dos semanas que restan de mercado Guiu encuentre una salida que le dé los minutos que necesita en este momento de su carrera deportiva.

David Datro Fofana y Axel Disasi tampoco han recibido asignación de dorsales para esta campaña.