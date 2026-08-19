El paraguayo Cerro Porteño prohíbe a sus hinchas el racismo antes de recibir a Palmeiras

"Queda prohibido realizar gestos, comentarios racistas u homofóbicos", dijo el equipo Azulgrana en un comunicado que difundió en sus redes sociales, al tiempo que indicó que estas acciones podrían derivar en "fuertes sanciones económicas" para el club del Barrio Obrero de Asunción, la capital paraguaya.

"Las personas que cometan este tipo de infracciones serán identificadas. El club tomará las acciones correspondientes y aplicará las sanciones pertinentes, pudiendo incluso prohibir el ingreso de por vida a cualquier partido que dispute Cerro Porteño", prosiguió la institución en el comunicado.

El 'Ciclón' también prohibió a los hinchas causar disturbios, arrojar objetos y usar pirotecnia durante el partido.

"En caso de observar este tipo de actos, se solicita a los hinchas en general informar a los agentes de seguridad", pidió el equipo.

En 2022, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) multó con 100.000 dólares al Cerro Porteño por las conductas racistas de algunos de sus hinchas durante un partido de octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputó ante el Palmeiras, precisamente.

Mientras que en mayo de 2025, el propio club paraguayo repudió los gestos de uno de sus hinchas, otra vez contra jugadores del Palmeiras, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En marzo de ese mismo año, la Conmebol multó con 50.000 dólares al equipo que hoy dirige el argentino Ariel Holan, tras otro incidente racista de sus hinchas contra jugadores del Palmeiras, y durante la Copa Libertadores Sub-20.

A inicios de febrero pasado, el ente deportivo sudamericano lanzó su campaña denominada "el respeto es titular" para combatir el racismo, la violencia y la discriminación en los estadios latinoamericanos, y que busca hacer de la disciplina en la región "un lugar seguro para todos".

"Con esta campaña enviamos un mensaje claro y contundente: no hay lugar para el racismo, la violencia ni la discriminación", dijo entonces el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, citado por un comunicado de prensa.