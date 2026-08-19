A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño disputa hoy la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón enfrenta a Palmeiras en busca de la clasificación: la serie está igualada después del 1-1 hace una semana en São Paulo. El partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Dirige Facundo Tello con VAR de Héctor Paletta (argentinos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN 2
Tigo Star: ESPN 2, canal 104
IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50
Personal Flow: ESPN 2, canal 101
Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.