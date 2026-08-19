A qué hora juega Cerro Porteño vs. Palmeiras y dónde ver hoy en vivo por la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño disputa hoy la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón enfrenta a Palmeiras en busca de la clasificación: la serie está igualada después del 1-1 hace una semana en São Paulo. El partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Dirige Facundo Tello con VAR de Héctor Paletta (argentinos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

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Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN 2

Tigo Star: ESPN 2, canal 104

IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50

Personal Flow: ESPN 2, canal 101

Cerro Porteño vs. Palmeiras: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.