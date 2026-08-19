Video: lluvia de billetes de presidente en vestuario se vuelve viral

La celebración del triunfo del Dinamo City en el partido disputado en Elbasan (centro de Albania) sobre el Auda cobró proporciones inesperadas tras entrar Ardian Bardhi al vestuario con una bolsa llena de dinero y arrojar su contenido a los jugadores, informó la televisión Top Channel.

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El gesto del presidente tras el partido disputado el pasado día 13 desató una caótica juerga, con los jugadores cantando y gritando mientras intentaban hacerse con los billetes.

Top Channel has released exclusive footage from Dinamo’s dressing room moments after their crucial qualification against Auda where President Ardian Bardhi arrives and rewards the team with money. 😂💰



The bonus if they eliminate Pafos, €500.000 ! pic.twitter.com/fwyKfsYhjT — Kuq e Zi 🇦🇱⚽️ (@KuqeZiFootball) August 18, 2026

Un video de la inusual fiesta se viralizó rápidamente y muchos aficionados se mostraron sorprendidos por la forma en que Bardhi decidió repartir las primas por el éxito en el partido.

Hasta el momento no se anunció la cantidad total de dinero en juego ni cuánto recibió cada jugador. No obstante, parece evidente que se trataba de bonificaciones prometidas por llegar a la ronda final de las clasificatorias de la Liga Conferencia de la UEFA, concluyó Top Channel.

Según fuentes anónimas citadas por la emisora, la bonificación que el presidente Bardhi entregó al equipo asciende a 90.000 euros.

La prensa local afirma además que Bardhi habría prometido a los jugadores 500.000 euros si eliminan a su próximo rival en la Liga Conferencia, el Pafos.

Para el Dinamo, alcanzar los playoffs de la competición europea supone un gran éxito deportivo y financiero. El club albanés está ahora a un paso de clasificarse para la fase regular de las competiciones europeas.

El FC Dinamo City logró una contundente victoria 4-0 ante el FK Auda de Letonia en el estadio Elbasan Arena, correspondiente a la vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League 2026/27.

Eridon Qardaku abrió el marcador al minuto 36 y Klevi Qefalija amplió la ventaja justo antes del descanso (45′). En la segunda mitad, Malomo Ayodeji selló el 3-0 en el minuto 52 y David Fadairo remató la goleada anotando el 4-0 definitivo a los 78′.

El triunfo frente al Pafos FC de Chipre en la eliminatoria final de play-offs, partido que se disputará este jueves en Elbasan, representaría uno de los hitos internacionales más destacados para la plantilla del Dinamo City en su trayectoria reciente.