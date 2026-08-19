Bernardo Silva: "Jugar en un club que tiene 15 'Champions' no es para todos"

"Jugué bastantes veces en el Bernabéu. Cuando llegas, es muy imponente. Jugar en un club que tiene las 15 'Champions' no es para todos. Muy orgulloso y a dar todo por este club", añadió, en los micrófonos de Real Madrid TV.

El centrocampista portugués se fotografió junto a Florentino Pérez, presidente del club blanco, en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, con los trofeos de las 15 Ligas de Campeones que ha conquistado en su historia como fondo. También estuvo presente José Martínez 'Pirri', presidente de honor del club.

"Muy feliz. Cuando vienes aquí y estás en esta sala, con el presidente, te enseña todos los trofeos... Ya sabía lo grande que era, pero lo sientes en persona", apuntó.

En el acto se produjo la firma del contrato del portugués, por dos temporadas, y Silva recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal 20.

Incidió en la magnitud del Real Madrid: "Desde pequeño, cuando todavía no sabes si vas a ser jugador o no, tú sueñas en jugar en un club como el Real Madrid. Poder jugar para este club, ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito".

Terminó con un mensaje para los madridistas: "Muy feliz de estar con vosotros, de poder en breve jugar en el Bernabéu, conoceros y a trabajar para ganar, seguir ganando títulos, que es a lo que este club está acostumbrado. ¡Hala Madrid!".