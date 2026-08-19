Fútbol Internacional
19 de agosto de 2026 a la - 13:15

Witsel, ex de Girona y Atlético de Madrid, ficha por el Niza a los 37 años

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París, 19 ago (EFE).- El internacional belga Axel Witsel, de 37 años y ex de Atlético de Madrid, Girona y Borussia Dortmund, entre otros, fichó por el Niza por una temporada con opción a otra, anunció este miércoles el club del sur de Francia.

Por EFE

"Me siento bien físicamente y todavía fresco mentalmente. Llego con mucha humildad y con ganas de ayudar al equipo a hacer una gran temporada, para que el club vuelva a donde debe estar. Tengo muchas ganas de ponerme a trabajar, de conocer a la afición del Niza y la Ligue 1", declaró el jugador.

Witsel ha sido 140 veces internacional por Bélgica, selección con la que llegó a las semifinales del Mundial de 2018. En el de 2026, también participó y contó con minutos en la derrota belga ante España en los cuartos de final.

El centrocampista se dio a conocer hace más de 15 años en el Standard de Lieja, club que lo transfirió al Benfica, en el que se disparó su cotización. El Zénit de San Petesburgo lo contrató en 2012 a cambio de 40 millones de euros.

Tras un breve paso por el Tianjin Tianhai chino, militó en el Dortmund, el Altético Madrid y el Girona.