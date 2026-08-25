El Cagliari cede al atacante uruguayo Albarracín al Albacete hasta final de temporada

Criado en la cantera del Montevideo Wanderers FC, el 'dientecito' Albarracín fue evolucionando, creciendo y destacando en datos anotadores en cada categoría inferior hasta debutar con el primer equipo de dicha entidad en junio de 2023, con solo 17 años, en torneo liguero ante Peñarol.

Para hacerlo aún más especial, ese día compartió terreno de juego con su hermano, Nicolás Albarracín, que también sabe lo que es jugar en LaLiga Hypermotion, en su caso con CD Lugo.

Tras una temporada completa en el conjunto de la capital, en 2024 fue traspasado a Boston River, con el que anotó once goles en 33 apariciones, siendo importante para ayudar a su equipo a clasificarse a la Copa Sudamericana.

Fruto de ese crecimiento, en el pasado mercado invernal le llegó una oferta del fútbol transalpino para convertirse en jugador del Cagliari, quien lo ha cedido a la escuadra manchega para que continúe su evolución.