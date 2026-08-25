La vuelta de Mourinho al Bernabéu

1 de junio de 2013. Real Madrid-Osasuna. Mourinho decía adiós después de tres temporadas de alta tensión interna y externa, marcadas por la rivalidad con el FC Barcelona de Pep Guardiola y que acabaron con división de opiniones en la afición madridista. Vítores y pitos a su figura aquella tarde. Y este martes habrá otro examen al sentir de los aficionados sobre el luso.

Eso sí, Mourinho ha querido restarse importancia, manteniendo el perfil bajo y lejos de polémicas con el que ha llegado al Real Madrid, diferente al de su primera etapa.

“Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento parecía que ese amor vivía una fase complicada. Esto es lo más importante, yo no soy importante”, aseguró en la rueda de prensa de la víspera.

Aunque lo será, en un partido al que llega tras una victoria agónica. El gol de Carlos Espí en el minuto 90 contra el Espanyol le dio los tres puntos al Real Madrid y tranquilidad para afrontar su primera semana con dos partidos.

El primero, el de la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 1 y que fue aplazado ya que cada equipo contó con un jugador en la final del Mundial: Marc Cucurella en el Real Madrid y Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad; ambos fueron titulares en la final que España ganó a Argentina.

Encuentro para el que Mourinho prepara alternancias en el once titular con el objetivo, además, de buscar el mejor estado de forma de sus jugadores tras una pretemporada atípica, escalonada, por el Mundial.

En estas rotaciones entran los dos laterales, con Marc Cucurella, quien será homenajeado por ganar el Mundial en los prolegómenos del encuentro, y Trent Alexander-Arnold apuntando al once en lugar de Álvaro Carreras y Denzel Dumfries, respectivamente. Además, en el centro de la zaga podría entrar Antonio Rüdiger en lugar de Ibrahima Konaté.

El centro del campo, sin Aurelien Tchouaméni al no estar al 100 %, se prevé para Fede Valverde y Bernardo Silva de nuevo. Por delante, Arda Güler y un Jude Bellingham que fue el último en incorporarse al equipo y necesita coger ritmo de competición, como dijo el propio Mourinho en rueda de prensa.

Y en ataque, Vinícius Junior y Kylian Mbappé como grandes referencias. Dos futbolistas que sufrieron esos pitos a los que se refirió ‘Mou’ la pasada temporada y que vuelven a su casa, el Santiago Bernabéu, con el ambiente renovado de cara a una nueva campaña.

Por su parte, la Real Sociedad llega al partido tras encajar un 1-0 frente al Real Betis en el estreno liguero, una cita en la que, a pesar de generar oportunidades claras en La Cartuja, el conjunto de Matarazzo se topó con la madera, las paradas del portero bético y su propia imprecisión.

Sin duda, asaltar el Santiago Bernabéu no va a ser tarea fácil para la Real Sociedad, pero en los últimos años han cosechado grandes partidos en la parroquia blanca que invitan al optimismo en San Sebastián.

Una jornada intersemanal suele ser sinónimo de rotaciones en las alineaciones, sin embargo al ser uno de los primeros partidos de temporada, Matarazzo podría no cambiar mucho el once inicial con el que salió el pasado viernes.

Ander Barrenetxea se ha entrenado al margen en los últimos días 'por precaución', mientras que Guedes y Gorrotxategi, bajas ante el Real Betis, han seguido completando sesiones de entrenamiento con el grupo.

Por el contrario, Pablo Marín, que fue descartado a última hora por unas molestias, sigue con trabajos individualizados.

Real Madrid: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel, Soler; Barrenetxea, Oskarsson y Kubo.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear).