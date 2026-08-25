Mourinho: “No quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular; no soy importante”

“Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no ha terminado bien y en algún momento parecía que ese amor vivía una fase complicada”, dijo en rueda de prensa.

“Quiero, más que partir de cero, que la gente sepa el compromiso que tiene el equipo. Esto es lo más importante, yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones. De verdad, me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente a lo que sintió la temporada pasada, sobre todo en el tramo final”, completó.

Un Mourinho que insistió en que la afición apoye a sus jugadores, tras una temporada pasada en la que el equipo recibió pitos por su rendimiento.

“Es el primer partido de 19. Cada punto es importante y cada punto que se pierde es muy importante. El objetivo es ganar. Respetando a un equipo como la Real Sociedad que merece ser respetado. Un equipo con intensidad y jugadores de calidad y que nos hará un partido difícil. En el campo del Espanyol hemos sentido mucho el apoyo de su gente a su equipo y en el Bernabéu esperamos el apoyo de nuestra gente para nuestro equipo”, dijo.

“Espero que los jugadores y el equipo tenga el mismo hambre de ganar el partido, la misma actitud, resiliencia, fuerza y tranquilidad de afrontar un partido difícil y espero que la afición pueda mirar al equipo y reconocer esta mentalidad. Y con esta puede hacer que el Bernabéu sea más fuerte”, completó.

Partido ante la Real Sociedad que será su vuelta al Santiago Bernabéu y que corresponde a la Jornada 1, tras ser aplazado al contar ambos equipos con un jugador en la final del Mundial -Marc Cucurella en el Real Madrid y Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad-. Un aplazamiento que ‘Mou’ agradeció.

“Tengo que agradecer a la Liga que ha tenido el sentido común de que equipos que tuvieron jugadores en el Mundial tuviéramos una semana más de descanso. Si ahora tenemos esta acumulación es consecuencia de algo que ha sido positivo”, comentó.

El técnico luso aseguró en su comparecencia que espera que no haya salidas ni llegadas durante los últimos seis días de mercado de fichajes.

“Para mí, la plantilla está cerrada, pero el mercado está abierto y no sabes nunca lo que puede pasar. Puede venir un jugador a decirte que se quiere ir, pero no veo que vaya a pasar. Puede llegar una oferta increíble por un jugador… pero en mi cabeza la plantilla está cerrada. Y si algún jugador se va ahora no estaría contento, me gustaría quedarme con esta plantilla”, señaló.

Por otro lado restó importancia a su reto de encajar a Mbappé, Vinícius y Bellingham en su esquema y destacó que ahora, en su vuelta al Real Madrid, cuenta con una plantilla de jugadores “top” que le ponen las cosas más fáciles.

“Lo más complicado es cuando no tienes jugadores de nivel top o cuando tienes un problema de lesión o sanción no tienes jugadores que te mantengan el nivel. Yo lo he tenido en los últimos años porque no he estado en los mejores equipos de Europa. Y ahora no lo voy a tener”, valoró.

Mourinho, de momento, cuenta con siete bajas para el partido ante la Real Sociedad. Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Eder Militao, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Endrick y Aurelien Tchouaméni.

Sobre este último, quien redujo su carga de trabajo sobre el césped para evitar riesgos, habló el técnico.

“Tchouaméni ha sufrido mucho en el Mundial, como es normal si tienes que jugar lesionado. Arriesgó con todo. Tiene un problema que el periodo de vacaciones no ha sido suficiente para recuperarse. El jugador quiere intentar jugar y podría haber continuado, pero hemos decidido que no puedes empezar una temporada con sufrimiento, y esperamos que vuelva al 100 %”, explicó.

Y también comentó el estado físico del brasileño Endrick, del que desveló que no le permitió salir del club durante el mercado de fichajes

“Tiene una tendinitis, un pequeño problema en el músculo junto al tendón… es más prevención para no tener un gran problema. Es un jugador que me gusta mucho. Ha tenido muchos contactos de clubes que le querían, pero yo no he querido que se vaya. Me gusta trabajar con este jugador joven que tiene un talento importante”, ponderó.