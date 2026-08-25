Fútbol Internacional
25 de agosto de 2026 a la - 08:40

Prosinecki deja de ser seleccionador de Kirguistán, después de 4 amistosos sin victorias

Imagen sin descripción

Zagreb, 25 ago (EFE).- El exfutbolista y entrenador croata Robert Prosinecki ha dejado de ser seleccionador de Kirguistán, informa este martes el portal de noticias croata 'Index' citando a la Federación Kirguisa de Fútbol, entidad que confirmó que ambas partes alcanzaron un "acuerdo mutuo para poner fin a la colaboración".

Por EFE

La rescisión del contrato se produce apenas ocho meses después de su llegada al cargo el pasado mes de diciembre.

Durante su gestión, el entrenador de 57 años no llegó a disputar ningún partido oficial y dirigió a la selección centroasiática en únicamente cuatro encuentros amistosos, cosechando un balance de dos empates (ante Palestina) y dos derrotas (frente a Guinea Ecuatorial y Madagascar).

En el pasado fue también técnico de las selecciones de Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, y los clubes Estrella Roja de Serbia, Kayserispor y Denizlispor de Turquía, Olimpija Ljubljana de Eslovenia y Rudes de Croacia.

Como futbolista fue elegido mejor jugador del equipo yugoslavo que se coronó campeón de la Copa Mundial Juvenil de la FIFA de 1987 y mejor jugador joven de la Copa Mundial de la FIFA de 1990, además de jugar, entre otros, en Real Madrid, Barcelona y Sevilla.

Disputó 49 partidos internacionales con Croacia entre 1994 y 2002, con participaciones en la Eurocopa de 1996 y en las Copas Mundiales de 1998 y 2002.