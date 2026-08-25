Rodri acelera su puesta a punto pensando en su debut ante el Athletic

El lunes Rodri se entrenó en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con los que fueron suplentes o no participaron en la goleada ante el Elche (0-5), mientras los titulares hacían trabajado de recuperación.

Hoy, en cambio, todo el equipo saltó al césped y, por tanto, el nuevo fichaje azulgrana pudo compartir por primera vez la sesión de entrenamiento con todos sus compañeros.

Además de los disponibles del primer equipo -Frenkie de Jong y Pablo Paéz Gavira 'Gavi' están lesionados- completaron la sesión los jugadores del filial Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Brian Fariñas y Eder Aller.

La plantilla azulgrana volverá a entrenarse el miércoles a las 9:30 horas (7:30 GMT). Tras la sesión, el técnico, Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa en la previa del debut liguero del Barça en el Spotify Camp Nou ante el conjunto bilbaíno.