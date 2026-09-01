Fútbol Internacional
01 de septiembre de 2026 a la - 16:05

El Newcastle se hace con Fernandez-Pardo por 60 millones

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Londres, 1 sep (EFE).- El Newcastle United ha fichado al atacante belga Matias Fernandez-Pardo por 51 millones de libras (60 millones de euros), procedente del Lille.

Por EFE

El futbolista de 21 años, que era un objetivo desde hace tiempo de los 'Magpies', no participó en el último partido del Lille y se entrenó al margen de sus compañeros con el objetivo de resolver su futuro.

Fernandez-Pardo ha jugado 71 encuentros con el Lille, aportado doce goles y once asistencias.

"Es un jugador muy técnico y con mucha explosividad en su juego", dijo el técnico del Newcastle Matthias Jaissle. "Puede marcar, puede dar asistencias, tiene coraje y tiene la habilidad para encarar. Estoy seguro que nuestros aficionados disfrutarán viéndole jugar. Ya ha demostrado en el Lille que puede jugar al máximo nivel y trabajaremos con él para que siga mejorando".

El Newcastle, pese a todas las bajas importantes que ha tenido este verano, como Bruno Guimaraes, Anthony Gordon y Sandro Tonali, ha empezado muy bien la temporada empatando contra el Liverpool, goleando al Tottenham Hotspur y pasando ronda en la Copa de la Liga.