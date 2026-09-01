El Newcastle se hace con Fernandez-Pardo por 60 millones

El futbolista de 21 años, que era un objetivo desde hace tiempo de los 'Magpies', no participó en el último partido del Lille y se entrenó al margen de sus compañeros con el objetivo de resolver su futuro.

Fernandez-Pardo ha jugado 71 encuentros con el Lille, aportado doce goles y once asistencias.

"Es un jugador muy técnico y con mucha explosividad en su juego", dijo el técnico del Newcastle Matthias Jaissle. "Puede marcar, puede dar asistencias, tiene coraje y tiene la habilidad para encarar. Estoy seguro que nuestros aficionados disfrutarán viéndole jugar. Ya ha demostrado en el Lille que puede jugar al máximo nivel y trabajaremos con él para que siga mejorando".

El Newcastle, pese a todas las bajas importantes que ha tenido este verano, como Bruno Guimaraes, Anthony Gordon y Sandro Tonali, ha empezado muy bien la temporada empatando contra el Liverpool, goleando al Tottenham Hotspur y pasando ronda en la Copa de la Liga.