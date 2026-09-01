Fútbol Internacional
01 de septiembre de 2026 a la - 16:05

Robert Sánchez, cedido al Como hasta final de temporada

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Londres, 1 sep (EFE).- El portero español Robert Sánchez se ha ido cedido al Como hasta final de temporada después de quedarse sin hueco en el Chelsea, que decidió activar el fichaje de Emiliano 'Dibu' Martínez los últimos días del mercado por los errores del español.

Por EFE

Sánchez, titular estos últimos años en la portería de Stamford Bridge, cometió dos errores en el debut liguero de los de Xabi Alonso, lo que llevó a la directiva a decantarse por Martínez como opción para el futuro y por Mike Penders como alternativa para el futuro.

A Sánchez le dio libertad para encontrar un nuevo equipo o quedarse como tercer portero, con la expectativa de no jugar, y el meta español ha encontrado acomodo en el Como, donde se encontrará con Cesc Fábregas y con su excompañero en el Chelsea Trevo Chalobah.

Sánchez, de 28 años, llegó al Chelsea en 2023 procedente del Brighton & Hove Albion y desde entonces ha jugado 112 partidos con los 'Blues' y encajado 140 tantos. En su palmarés con el club inglés hay una Conference League y un Mundial de Clubes de la FIFA.

La portería del Chelsea ha sido objeto de debate desde la marcha de Thibaut Courtois, y solo Edouard Mendy, en un corto periodo de tiempo cuando ganaron la Champions League con Thomas Tuchel, ha conseguido convencer. Ni Kepa Arrizabalaga ni Robert Sánchez han conseguido ganarse a Stamfrod Bridge.