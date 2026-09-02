Casadó: "Dejar el Barça siempre es complicado; el Dépor está montando un buen proyecto"

"El Dépor está montando un buen proyecto. Lo afronto con ganas e ilusión. Dejar de jugar en el Barça siempre es complicado, pero el Dépor me ha propuesto un proyecto muy guapo. Estoy ilusionado con lo que llega", afirmó el volante catalán a los medios de comunicación en el Aeropuerto Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, que sirve a la capital catalana.

Casadó viaja este miércoles hacia A Coruña para unirse a su nuevo club, que ha sido uno de los grandes animadores del mercado, con una inversión económica que roza los 26 millones de euros para firmar a jugadores de nivel como el portero español Leo Román (Mallorca), el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marsella) y el uruguayo José María Giménez (Atlético de Madrid), entre otros.

El internacional español, que termina contrato en junio de 2028, no entraba en los planes del técnico Hansi Flick y, aunque la entidad azulgrana priorizaba una venta, el jugador se inclinó por el proyecto del equipo gallego para continuar su carrera en LaLiga EA Sports sin desvincularse por completo del Barça, desoyendo el interés de Turquía y Arabia Saudí en forma de traspaso.

En las últimas semanas, Casadó se ha entrenado al margen de sus compañeros, una medida que tomó el club azulgrana para evitar riesgos con los jugadores transferibles después de que el delantero Roony Bardghji, uno de los futbolistas que la dirección deportiva pretendía traspasar, sufriera una grave lesión en la rodilla derecha en un entrenamiento.

"Ya he hablado con el club y todos tenemos cosas que mejorar", respondió Casado al ser preguntado por si le molestaron las decisiones que tomó la entidad azulgrana antes de su salida a préstamo al Deportivo.