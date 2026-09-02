Dani Olmo, sobre el Atlético: "No lo entiendo; todos tenemos sueños y Julián fue claro"

"Entender, no lo entiendo. Todos tenemos nuestros sueños. Julián fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final hay situaciones externas que uno no puede controlar", ha valorado el internacional español, que ha calificado al argentino como "un gran nueve" y "uno de los mejores jugadores del mundo".

Con todo, Olmo se ha mostrado satisfecho con la actual plantilla del Barcelona y confiado con sus opciones para la presente temporada: "La vida sigue, esto no frena. Nos espera un año muy bueno y mucha competencia, porque los otros clubes se han reforzado muy bien, pero tenemos plantilla de sobras para competir a muerte por todo".

"Hay nuevos objetivos, seguir ganando, seguir defendiendo los títulos de la Liga, de la Copa y de la Supercopa, e ir a por la Champions, que tenemos equipo de sobra", ha añadido el futbolista egarense.

Asimismo, Olmo se ha mostrado comprensivo con la decisión del club de anular el homenaje a los campeones del mundo previsto para el pasado jueves tras el incidente del domingo anterior, previo al partido contra el Elche, entre la Policia Nacional y un seguidor del Barcelona, al que varios agentes golpearon tras arrebatarle una bandera estelada (identificada con el independentismo catalán).

"El club decidió que no era el mejor momento para hacerlo. Nosotros como jugadores al final lo respetamos. Sabemos que el club nos valora al 100% ese Mundial que hemos conseguido. Se pensó que no era el escenario perfecto después de todo lo sucedido. Al final es respetable, no pasa nada", ha opinado.

El futbolista azulgrana ha atendido a los medios de comunicación presentes en su ciudad natal, Terrassa, donde esta tarde ha recibido un homenaje tras proclamarse campeón del mundo con la selección española el pasado mes de julio.

Olmo ha sido recibido en el ayuntamiento de la localidad catalana por una comitiva encabezada por el alcalde Dani Ballart, que le ha regalado dos instantáneas de las celebraciones tras la consecución del Mundial.

Tras firmar en el libro de la ciudad, el jugador del Barcelona ha salido al balcón del ayuntamiento y se ha dirigido a la multitud presente delante del edificio, que le ha aclamado y ha coreado tanto su nombre como cánticos a favor de la selección española.

"He cumplido un sueño que tenía desde niño, ganar el Mundial. Tengo más ganas que nunca de seguir dando alegrías a mi gente y lo voy a conseguir, tanto con la selección como con el Barcelona. El año que viene espero volver, con un triplete o lo que sea, o sino también en futuros títulos con la selección", ha afirmado.

Además, Olmo se ha lanzado un mensaje de apoyo a la población de Ceuta: "Somos un país que las cosas buenas nos unen, pero también nos tienen que unir las difíciles. Quiero mandar desde Terrassa un fuerte abrazo y mucho apoyo a toda la gente de Ceuta. Estamos todos con ellos".