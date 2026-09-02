Fiscalía francesa pide juzgar a cuatro personas sobre la adjudicación del Mundial de Catar

La justicia francesa indaga en concreto sobre presuntos delitos de corrupción en torno a las maniobras previas a la votación definitiva de diciembre de 2010.

De acuerdo a informaciones reveladas este miércoles por el periódico Le Monde, el pasado 27 de agosto la PNF demandó formalmente llevar a juicio a cuatro personas entre las que destaca Reynald Temarii, originario de la isla de la Polinesia Francesa de Tahití y expresidente de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), además de exvicepresidente de la FIFA.

También al multimillonario catarí Mohamed Ben Hammam, una figura central en la campaña y estrategia electoral del país para conseguir el torneo deportivo.

La causa está centrada en los fondos económicos que presuntamente Ben Hammam facilitó a Temarii para costear su defensa judicial y su recurso tras haber sido suspendido por el comité de ética de la FIFA por una investigación del diario británico The Sunday Times, unos movimientos financieros que podrían haber condicionado los votos en la atribución del Mundial a Catar.