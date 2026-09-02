Giménez y Casadó ya están en A Coruña

Ambos jugaron posaron para los medios gráficos con una bufanda de su nuevo club, con el que podrían estrenarse en el duelo del próximo sábado contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica.
Giménez, tras 13 temporadas en el Atlético de Madrid, llega para aportar liderazgo y experiencia a la línea defensiva. El central, además, llega con ritmo de competición tras tener minutos en dos de las tres primeras jornadas.
Con menos ritmo llega el exfutbolista del FC Barcelona, al que el alemán Hansi Flick no alineó en las tres primeras jornadas de LaLiga. El último partido de Casadó con la camiseta azulgrana fue el amigable contra el Birmingham, con el que su anterior club abrió la pretemporada.