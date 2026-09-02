Jonathan David inicia los entrenamientos y Sorloth sigue de baja

El atacante, cedido por el Juventus hasta final de temporada con una opción de compra de 25 millones de euros al final de la misma, llega con rodaje, una vez que ha jugado dos amistosos de la pretemporada con su equipo anterior y el pasado sábado disputó 57 minutos con el conjunto italiano en la Serie A frente al Parma.

Ya está para competir de inmediato con el equipo rojiblanco, que sólo tiene a día de hoy la baja de Sorloth para Bilbao, donde Diego Simeone recupera a Julián Alvarez, tras la indisposición que lo impidió jugar el pasado sábado en Sevilla y la certeza de que sigue en el Atlético, y Robin Le Normand, que cumplió sanción en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Carlos Martín también está a disposición del técnico, tras no ejecutarse la pasada noche su fichaje por el Almería al llegar fuera de plazo la inscripción a LaLiga.

Igualmente, el mexicano Obed Vargas también sigue en el Atlético, al menos hasta el mercado invernal, tras no concretarse su salida a otro en el equipo en este mercado veraniego.