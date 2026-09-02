Jose Mourinho y su mejor amanecer en el Real Madrid

Trece años después de su salida del club blanco, no se ha dejado puntos en el camino en su regreso. Ganó 1-2 al Espanyol, derrotó 4-1 a la Real Sociedad y goleó 4-0 al Málaga. Nueve puntos, diez goles a favor y dos en contra para un equipo que ha mezclado la pegada de Kylian Mbappé con el buen momento de Jude Bellingham y la progresiva adaptación de una plantilla muy renovada.

Nunca empezó así en su anterior etapa en el Real Madrid (2010-2013). En la temporada 2010-2011 debutó con un empate sin goles en Mallorca antes de vencer a Osasuna (1-0) y a la Real Sociedad (1-2). Un año después, en el curso de los 100 puntos y los 121 tantos, abrió la Liga con dos victorias ante Zaragoza (0-6) y Getafe (4-2), pero el Levante lo derribó en la tercera jornada (1-0). En la 2012-2013 apenas sumó cuatro puntos de los nueve primeros.

Aquellos tropiezos recuerdan que los comienzos no siempre explican el final. El mejor Real Madrid de Mourinho perdió pronto y después corrió más que nadie. Sin embargo, sus precedentes también conceden valor a la velocidad de salida: las tres veces que superó las tres victorias iniciales terminó campeón de Liga.

El techo lo estableció el Chelsea de la temporada 2005-2006. Ganó sus nueve primeros encuentros de la Premier League, sumó 27 puntos de 27 y acumuló 23 goles a favor y sólo tres en contra. Wigan (0-1), Arsenal (1-0), West Bromwich (4-0), Tottenham (0-2), Sunderland (2-0), Charlton (0-2), Aston Villa (2-1), Liverpool (1-4) y Bolton (5-1) cayeron uno detrás de otro.

El Everton frenó la marcha en la décima jornada con un empate 1-1 en Goodison Park. Para entonces, el Chelsea ya había marcado territorio. Terminó campeón con 91 puntos, ocho más que el Manchester United, y revalidó el título conquistado un año antes.

Mourinho también comenzó con cuatro victorias en sus otras dos temporadas campeonas con el Chelsea. En la 2004-2005 derrotó al Manchester United (1-0), Birmingham (0-1), Crystal Palace (0-2) y Southampton (2-1) antes de empatar con el Aston Villa (0-0). Diez años después, en la 2014-2015, superó a Burnley (1-3), Leicester (2-0), Everton (3-6) y Swansea (4-2) hasta que el Manchester City le cerró el paso con otro empate (1-1).

Las cuentas ofrecen una coincidencia redonda: siempre que Mourinho alcanzó una quinta jornada con pleno, acabó campeón. Sólo lo consiguió tres veces, todas con el Chelsea, y las tres levantó la Premier League.

El portugués inició otras tres temporadas con nueve puntos de nueve, pero no encontró una cuarta victoria. En la 2016-2017, el Manchester City de Pep Guardiola asaltó Old Trafford; un año después, el Stoke arrancó un empate al Manchester United; y en la 2021-2022, el Verona remontó a la Roma.

Aquel United acabó sexto y conquistó la Liga Europa; el siguiente fue subcampeón, aunque terminó a 19 puntos del Manchester City; y la Roma ocupó la sexta plaza, pero levantó la Liga Conferencia. El pleno inicial no les dio la Liga, aunque ninguno cerró la temporada con las manos vacías.

El Real Madrid se encuentra ahora ante esa frontera. Una cuarta victoria permitiría a Mourinho igualar sus comienzos de 2004 y 2014. Una quinta le concedería en solitario el segundo mejor arranque liguero de su carrera. Después aparecería, aún en la distancia, aquel Chelsea de las nueve victorias.

Tres partidos no dan una Liga, pero sirven para señalar el camino. Mourinho ya ha llegado más lejos que en cualquiera de sus anteriores arranques con el Real Madrid. Ahora persigue a su mejor equipo de salida, aquel Chelsea que arrancó el campeonato como un cohete al que nadie pudo dar alcanza. Será difícil igualar aquello, pero de momento, ya ha firmado su mejor amanecer en el conjunto blanco.