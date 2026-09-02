Schinocca: El Elche ha hecho “un gran mercado" y ha logrado "una plantilla compensada"

“Hemos hecho un gran mercado, acorde a lo que nos habíamos planteado al final de la temporada”, comentó en una rueda de prensa el dirigente argentino, cuyo club concretó en el último día del plazo en LaLiga EA Sports (Primera División española) cuatro fichajes y dio salida a dos jugadores.

Schinocca justificó la venta del central austriaco David Affengruber, uno de los futbolistas más importantes del equipo, al señalar que se trataba de una “situación especial”, ya que recordó que al jugador le quedaba un año de contrato y había una especie de pacto para dejarle crecer profesionalmente.

“Nos pidió salir. Nosotros queremos defender los intereses del Elche, pero también hay que cumplir la palabra y eso forma parte de nuestra filosofía de club. Nos trasladó que ya poco tenía que darle al Elche”, desveló el argentino, quien calificó como “gran venta” el traspaso del austriaco por cerca de 12 millones de euros, según medios británicos.

“Le deseamos lo mejor. Hay que reconocer a los jugadores que nos han dado mucho, pero quieren crecer y dar un paso más”, añadió el director general del Elche, quien admitió que el equipo está “obligado a reinventarse”, algo que ya forma parte del “ADN” de la entidad.

Schinocca desveló que la opción de incorporar al francés Thomas Lemar surgió hace varias semanas y que se trata de un jugador “que llama la atención de todo el mundo”.

“Esto es lo que te da el mercado, tener presupuesto y saber esperar”, dijo sobre la incorporación del francés, del que comentó que tiene “muchas ganas” de sumarse al proyecto del Elche.

Schinocca valoró de forma positiva los fichajes de Rubén Sánchez, Roy Revivo y Kevin Lomónaco y reiteró su máxima confianza en la pareja de porteros formada por Dituro e Iturbe.

El argentino también se mostró satisfecho con la configuración final de la delantera, a pesar de que los relevos de Rafa Mir, André da Silva y Álvaro Rodríguez no tienen en su carrera las cifras goleadoras de los tres atacantes del pasado curso.

“Estamos convencidos de los delanteros que tenemos. Muchos de los que se fueron no despertaron tanta ilusión cuando llegaron. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar”, dijo Schinocca, quien no quiso cuantificar el dinero recaudado por el club con las ventas ni lo gastado en los fichajes.

“Hemos hecho grandes refuerzos. El club está ordenado y se permite trazar un proyecto a largo plazo por esa filosofía, orden y gestión”, finalizó.